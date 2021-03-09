Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi

09.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:51
Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Gediz İlçesinde bulunan ve bölgenin en önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde bulunan ve bölgenin en önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne yatırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli Turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne kayak evi ve telesiyej kazandırma çalışmaları için start verildi.

Kütahya'nın hatta bölgenin tek kayak merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi bu süreçte hem kayak evi hem de telesiyej yatırımlarına kavuşmasıyla önemli bir kayak merkezi olarak yerini Alacağını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Ülkemizde hem termali hem de kayağı bir arada bulunduran en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muratdağı Termal Kayak Merkezimize kayak evi ve telesiyej sistemi çalışmaları kapsamında kış turizmi için yapılacak olan yatırımlar ile hem bölgemize hem de ilçemize katkısı çok daha fazla olacaktır" dedi.

Başkan Akçadurak, "Kayak Merkezimizde ki tesislerin niteliğini ve kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. Burada, bu güzel doğa şartlarında, çam ormanlarının içerisinde cazibe merkezi olan kayak merkezimizde ziyaretçi ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Diğer kayak merkezlerinde olmayan birçok avantaja sahip olan Muratdağımız yapılan yatırımlarla bölgemizin parlayan yıldızı haline geldi. Kayak merkezimizin yatırımlara kavuşmasında emeği geçen herkese Gediz halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi
Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi
Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Aleyna Tilki Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Murat Dağı'na kayak evi ve telesiyej müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:19:47. #1.16#
title