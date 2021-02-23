Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza
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Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza

23.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:01
Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza

Son dakika haberler... KONYA'da, kısıtlama kararı ihlal edildiği için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yeniden açık olduğu belirlendi.

KONYA'da, kısıtlama kararı ihlal edildiği için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yeniden açık olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş yerinde yakalanan, aralarında kadınların da olduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 447 bin 300 TL para cezası uygulandı; 2 işletmeciye de adli işlem başlatıldı.  

?Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda eğlence mekanında yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 71 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladı. İş yeri sorumluları Ramazan K. ve Osman K. hakkında 'mühür fekki' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı, 2 iş yeri de yeniden mühürlendi.

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Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza
Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza
Son dakika haberleri | Mühürlenen eğlence mekanlarına yine operasyon; 71 kişiye 447 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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