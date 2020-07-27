Son dakika haberleri | MUĞLA Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi
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Son dakika haberleri | MUĞLA Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla...

27.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:06

Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi

MUĞLA'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, HTS kayıtlarının alınması, kamera dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması taleplerinin bulunduğu dosyayı soruşturma savcısına sundu.

'İŞLEDİĞİ CİNAYETTİN ARDINDAN SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR'

Muğla Adliyesi'nden çıkışında DHA muhabirine açıklamada bulunan avukat Epözdemir, "Hunharca ve vahşice cinayetten hemen sonra şüphelinin cesedi yakmaya çalışması, üzerine beton dökmesi, varille dereye atması hususları bir arada düşündüğümüzde başka failler olacağını düşünüyoruz. İşlediği cinayetin ardından son derece soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor" dedi.

'ŞÜPHELİNİN ANLATIMLARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA, FİZİK KURALLARINA AYKIRIDIR'

Epözdemir, cinayette canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmenin yanı sıra tasarlamanın olduğu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarının alınması, kamera kayıtları dökümünün yapılması, parmak izi incelemeleri ve zanlıya keşif yapılması için talebimiz oldu. Şüphelinin anlatımları hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır. Dilekçemizi soruşturma savcısına sunduk. Dosyadaki gizlilik kısıtlaması olan belgelerin verilmesini istedik. Taleplerimizin karşılanıyor olması muhtemel gözüküyor. Yargılamaya katkı sunmaya devam edeceğiz."

Avukat Rezan Epözdemir, Pınar'ın ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destekleri nedeniyle minnet duyduklarını söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | MUĞLA Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi

Kaynak: DHA

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