Son dakika haberleri | Muğla'da yabancı uyruklu kadın evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberleri | Muğla'da yabancı uyruklu kadın evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri | Muğla'da yabancı uyruklu kadın evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık uyruklu Rena Sherizad Khan'ın (75) yalnız yaşadığı Yalıkavak Koyunbaba mevkisindeki evinde, ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

Eve gelen kızının fark etmesiyle adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Khan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Khan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Eşiyle tartıştı ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

Son dakika haberleri... Eşiyle tartıştı ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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