Son dakika haberleri | Mısır ile Almanya, Libya konulu Berlin Konferansı'ndaki kararların uygulanması konusunda anlaştı

Mısır ve Almanya'nın Libya'daki krizinin tüm yönleriyle çözümü için Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u makamında kabul etti.

Görüşmede, başta Libya'daki son gelişmeler ve Filistin meselesi olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Açıklamada, tarafların, Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden sağlanması için Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması için iş birliği yapılması konusunda mutabık kaldıkları bilgisine yer verildi.

Görüşmede, Kahire ve Berlin'in mevcut ilişkilerinin önemli olduğuna vurgu yapan Sisi'nin iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

Almanyalı Bakan Baerbock da ülkesinin Mısır ile mevcut ilişkileri takdir ettiğini, Mısır'ın Orta Doğu ve Afrika'da istikrarın sağlanmasında etkili bir rol üstlendiğini aktardı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Almanya'nın Kahire Büyükelçisi Frank Hartmann da toplantıda hazır bulundu. Alman Bakan Baerbock resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a gelmişti.

Libya'daki son gelişmeler

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 24 Aralık 2021'de yapmaya karar verdiği devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri, hukuki sorunlar sebebiyle yapılamamıştı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler, 24 Aralık tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta yaptığı oturumda eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Tobruk kentinde gerçekleşen oturumda, doğudaki milletvekilleri hazır bulunurken Libya'nın batısındaki temsilcilerin çoğu katılmamıştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin Başağa'yı başbakan olarak seçmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilmişti.

Berlin Konferansı

Konferansın 23 Haziran 2021'de düzenlenen son toplantısının ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, Libyalı taraflara "yeni bir sayfa açma ve geçmişteki çatışmaları geride bırakma" çağrısı yapılmış ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması gibi önemli kararlar alınmıştı.

Bildirgede ayrıca, "tüm Libyalı taraflara, daha fazla gecikme olmaksızın ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama, BM'ye üye tüm devletlere de anlaşmanın tam olarak uygulanmasına saygı duyma ve destekleme" çağrısı yapılmıştı.

İlki 19 Ocak 2020'de düzenlenen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ikinci oturumu ise 23 Haziran 2021 tarihinde düzenlenmişti.