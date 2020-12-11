Son dakika haberi: "Minik Picasso" yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı
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Son dakika haberi: "Minik Picasso" yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı

11.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da "Minik Picasso" olarak anılan 8 yaşındaki ressam Mikail Akar, Yunan ressam Niko Nikolaidis ile yaptığı resmin satışından elde ettiği 7 bin 500 avroyu, İzmirli depremzedelerin yararına kullanılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) banka hesabına yatırdı.

HAYDAR TOPRAKÇI - Almanya'da "Minik Picasso" olarak anılan 8 yaşındaki ressam Mikail Akar, Yunan ressam Niko Nikolaidis ile yaptığı resmin satışından elde ettiği 7 bin 500 avroyu, İzmirli depremzedelerin yararına kullanılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) banka hesabına yatırdı.

Resme 4 yaşında başlayan ve eserleri sanatseverlerin beğenisini toplayan küçük ressam Mikail Akar, babaannesinin yaşadığı İzmir'deki depremzedeleri unutmadı. Daha önce de çeşitli yardım faaliyetleri için resim yapan Mikail Akar, İzmir'deki depremzedeler için Yunan ressam Niko Nikolaidis ile bir resim çalışması gerçekleştirdi.

İkili "Samir" isimini verdikleri tablo ile 10 büyük boy fotoğraf baskısını internet üzerinden düzenlenen müzayedede satışa çıkarttı.

Mikail Akar, resimlerin satışından elde edilen ve kendi payına düşen 7 bin 500 avroyu depremzedeler yararına kullanılması için banka aracılığıyla AFAD'a gönderdi.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Baba Kerem Akar, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yaptığı açıklamada, İzmir'e oğluyla son olarak depremden bir hafta önce geldiklerini dile getirdi.

Oğlunun duygusal yapıya sahip olduğunu anlatan baba Akar, şunları kaydetti:

"Televizyondan izlerken, depremden etkilenen çocuklar ve ailelerine yardım etmek için tablo yapmaya karar verdi. Yunan ressam da oğluma bu süreçte destek oldu. Beraber ortaya bir eser çıkardılar. Daha önce Afrika'da açlık sorunu yaşayanlar ve Almanya'daki evsizlere yardım etmek için de resimler yapıp satmıştı. Oğlumla gurur duyuyorum. O, çok duyarlı bir çocuk. Umarım Türkiye ve İzmir bir an önce yaralarını sarar."

Babaanne Mediha Akar da torununun örnek bir davranışa imza attığını kaydederek, "Depremin ardından tüm ülkenin tek yürek oldu. Bu İzmir'de en iyi şekilde yaşayarak gördüm. Torunumun davranışı ben çok etkiledi. Onunla gurur duyuyorum. İyi ki var." şeklinde konuştu.

"Umarım depremzedelerin yüzünü biraz da olsun güldürmüşümdür"

Mikail Akar ise gönderdiği video mesajla duygularını paylaştı.

Depremzedeler için bir şeyler yapmaya karar verdiğini aktaran Akar, "Türkiye'nin benim yaşamımda ayrı bir yeri var. Umarım o zor günlerden sonra depremzedelerin biraz da olsun yüzünü güldürmüşümdür. Umut ediyorum ki o günler biran önce geçer." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 'Minik Picasso' yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı
Son dakika haberi: 'Minik Picasso' yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı
Son dakika haberi: 'Minik Picasso' yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı
Son dakika haberi: 'Minik Picasso' yaptığı resmin satışından kazandığı 7 bin 500 avroyu İzmirli depremzedelere bağışladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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