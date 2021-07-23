Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
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Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı

Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KAHRAMANMARAŞ'tan, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek için Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen ailenin minibüs, menfeze yuvarlandı.

KAHRAMANMARAŞ'tan, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek için Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen ailenin minibüs, menfeze yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta'ya 32 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi. Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Selim Akbulat (43) yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki menfeze devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayten Akbulat ve Adulhakim Akbulan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sürücü Mehmet Selim Akbulat ile Cemal Akbulat (35), Halime Akbulat (23) ve Burak Akbulat (2), Kahta Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Selma Akbulat ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.


Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı
Son dakika haberleri! Minibüs menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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