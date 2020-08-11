Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı! Olayla ilgilisi olmayan genç adam can verdi
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Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı! Olayla ilgilisi olmayan genç adam can verdi

Konya'da bağ evinde yaşayan genç adam ile milli atlet sevgilisi Senem E.'ye ilişki teklifinde bulunan arkadaşı Osman A. arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, araç kullanamayan arkadaşına şoförlük yapmak için oraya geldiği öğrenildi.

11.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:19

Konya'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bir bağ evinin önünde meydana geldi. Mustafa Yardımcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Senem E. ile birlikte bağ evinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdüren milli atlet Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın yanına gelen ve bir süre aynı evde kaldıkları Osman A. (34), iddiaya göre aşık oldu. Osman A., Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın kendisini sevmediğini ve başkalarıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanem E.'ye kendisine aşık olduğunu belirten Osman A., birlikte olmayı teklif etti. Senem E. ise bu teklifi reddetti. Bu olayın ardından Senem E.'ye telefonla mesaj atan Osman A., kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan milli sporcu, durumu Mustafa Yardımcı'ya anlattı.

MESAJLARI GÖREN SEVGİLİ ÇILDIRDI

Olay günü sabah saatlerinde Mustafa Yardımcı, Osman A.'nın, sevgilisinin telefonuna gönderdiği mesajları gördü. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Yardımcı, Senem E.'yi korkutmak için havaya bir el ateş etti. Mustafa Yardımcı, gün içerisinde telefonla Osman A. ile de tartıştı.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Mustafa Yardımcı ve Senem E. antrenman yapmak için dışarı çıktıkları sırada Osman A. ve arkadaşı Deniz Korkmaz bağ evinin önüne geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada karın ve bacak kısımlarından yaralanan Deniz Korkmaz, yaralandı. Osman A. tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yardımcı, Osman A. ve Senem E. gözaltına alındı. Olayla kullanılan 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve 1 bıçağa da el konuldu.

Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı! Olayla ilgilisi olmayan genç adam can verdi

YARDIMCI OLMAK İÇİN GİTTİ, CANINDAN OLDU

Olayda hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, iyi araç kullanamayan Osman A.'nın ondan aracı kullanmasını istediği tespit edildi. Korkmaz'ın da arkadaşının isteğini geri çevirmeyerek şoförlük yaptığı belirtildi.

"SENEM'E SARKINTILIK YAPMIŞ"

Şüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtım" dediği öğrenildi.
Milli atlet Senem E. ise Osman A.?nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.

ALACAĞI OLDUĞU İÇİN BAĞ EVİNE GİTMİŞ

Osman A.'ın ise ifadesinde alacağı olduğu için bağ evine gittiği belirterek, "Alacağım olduğu için bağ evine gittim. Hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ı da araç kullanmayı bilmediğim için şoför olarak yanımda getirdim" dediği öğrenildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette'ki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerde Mustafa Yardımcı tutuklanırken, Osman A. ile Senem E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı! Olayla ilgilisi olmayan genç adam can verdi
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı! Olayla ilgilisi olmayan genç adam can verdi

Kaynak: DHA

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