Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı
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Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı

Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MHP'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara 465 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

MHP'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara 465 küçükbaş, 35 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası"nın ikinci yardımı gerçekleştirildi.

Manavgat ilçesindeki Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılımıyla program düzenlendi.

Yangından zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara ikinci etapta 465 küçükbaş ve 35 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Başkan, programda yaptığı konuşmada, Rize'de sel, ardından Antalya ve Marmaris'te orman yangınları son olarak da Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketlerinin herkesin yüreğini sarstığını söyledi.

Yangınlarda, Antalya ve Türkiye'nin her yerindeki vatandaşların son derece duyarlı davrandığına işaret eden Başkan, "Sel felaketlerinde de Türk milletinin büyüklüğünü, yüreğinin ne kadar kocaman olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye kenetlenmiş ve tek yürek haline gelmiştir." dedi.

Başkan, Manavgat yangınında çok fazla gözyaşı döküldüğünü gördüklerini belirterek, "Devletimizin bu konuya gösterdiği hassasiyet, teşkilatlarımızın bu sahada yaptığı çalışmalarla yüreklerindeki acı bir nebze hafifledi. Bugün de inşallah o acıları unutturacak ne varsa yapmaya teşkilatlarımız olarak hazırız." ifadesini kullandı.

Büyükbaş hayvan yardımı yapılan Ulukapı Mahallesi'nden Fatma Şenol da yanan ahırında 3 büyükbaş hayvanının telef olduğunu anlattı.

Yapılan yardımlara teşekkür eden Şenol, "Yanmayan bir evim kaldı. Başka da bir şeyim kalmadı. Yanan hayvanlarımdan birini satıp, kızımı evlendirecektim. Şimdi böyle kaldık." diye konuştu.

Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı
Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı
Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı
Son dakika haberleri... MHP, Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvan dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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