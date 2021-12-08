Son dakika haberleri... MHP Kiğı İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... MHP Kiğı İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... MHP Kiğı İlçe Başkanı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl'ün Kiğı İlçe Başkanı Hüseyin Otlubel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl'ün Kiğı İlçe Başkanı Hüseyin Otlubel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Otlubel, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Otlubel'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otlubel, ilçedeki aile mezarlığına defnedildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title