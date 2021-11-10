Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı - Haberler
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Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konulu" Bilgilendirme toplantılarının ikincisini Kepsut İlçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konulu" Bilgilendirme toplantılarının ikincisini Kepsut İlçe Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kepsut MHP İlçe Başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkan Yardımcıları Niyazi Tunç ve Hüseyin Köse Kepsut İlçe Başkanı Tuncer Kılınç, Belediye Meclis Üyeleri Levent Kılınç, Mustafa Kocabaş, Türk Eğitim Sen. Balıkesir Şube Başkan Yardımcısı Nevzat Açıl, Türk Yerel Hizmet Sen. Şube Başkanı Bünyamin Sağlam, Türk Büro Sen. Şube Başkanı Ferit Cin ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı Programda 27. Dönem MHP Milletvekili Adayı İktisatçı Gazeteci Süleyman Pehlivan konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacı Pehlivan, toplantıya gelen konuklara Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

Son dakika haberleri: MHP Kepsut'ta 'Cumhur İttifakı ve Hükümet Sistemi'ni anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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