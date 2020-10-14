Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

14.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:00
Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ (59), 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAYSERİ'de, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ (59), 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.  

Evli ve 4 çocuk babası Mehmet İridağ, 4 Eylül günü, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İridağ'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan İridağ, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni. Testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Dualarınızı eksik etmeyin' paylaşımı ile duyurdu. İridağ, dün 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan İridağ'ın cenazesi, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeref KAHRAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Sezen Aksu Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Metin Oktay Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ekim Erkek Apple İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 12:02:01. #1.15#
title