Son dakika haberleri! 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı yapmıştı, öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından, 'Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni' paylaşımı ile duyuran emekli işçi Mehmet İridağ (59), 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.