Son dakika haberleri... Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

Son dakika gelişmesine göre Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu -Menekşe Sahili'nde vatandaşlar denize girdi Korona virüse karşı açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından vatandaşlar Menekşe Sahili'nde vatandaşların maske takmadığı görüldü.

21.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:50

Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

-Menekşe Sahili'nde vatandaşlar denize girdi

İSTANBUL - Korona virüse karşı açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından vatandaşlar Menekşe Sahili'nde vatandaşların maske takmadığı görüldü. Denize giren, sahilin tadını çıkaran vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu Menekşe Sahili'nde aldı. Denize giren çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Kurallar hiçe sayıldı

Sahilde denize girmeyen diğer vatandaşlar ağaç gölgesinde yemek yedi kimisi de kumlara uzanıp güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar oyun oynarken sahilde her yaş kesiminden insanın olduğu gözlemlenirken maske kuralına uyulmadığı görüldü. Korona virüsünden çok bunaldıklarını belirten İbrahim Yavuz "Okuldan sıkılmıştık geldik biraz uzanıyoruz sosyal mesafeyi ihlal ediyoruz bu da evde kalmanın sıkıntısı keyifler iyi güzel geçiyor"dedi.

"Mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz yeterince olmuyor"

Denizin tadını çıkardığını ifade eden Ramazan Ak ise "Uzun zamandır denize giremiyoruz tadını çıkarıyoruz maske takamıyoruz denize girdiğimiz için sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz yeterince olmuyor"diye konuştu.

Son dakika haberleri... Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Haber
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu Haber
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Bülent Turan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Menekşe Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:22:52. #1.14#
title