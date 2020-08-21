Son dakika haberleri | MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı
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Son dakika haberleri | MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı.

Son dakika haberleri | MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için
21.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:21

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlara, yaz okulu faaliyetlerine ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuşluk düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" uyarınca yaz okulları ve yaz kulüplerinin açılabileceği anımsatıldı.

Yazıda, başta sağlık alanındakiler olmak üzere çalışan velilerin, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarını, yaz okulları ve kulüplerinin sona ereceği 31 Ağustos'tan sonra mesai saati içinde bırakacak yer bulamayacaklarından, uygulamanın yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam etmesi talebini Bakanlığa ilettikleri belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim çağındaki çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir."

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Kaynak: AA

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