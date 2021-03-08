Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

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Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseleri olmayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ile eşi 74 yaşındaki Fahriye Tezcan, Kovid-19 aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseleri olmayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ile eşi 74 yaşındaki Fahriye Tezcan, Kovid-19 aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Aşı olmak için randevuları alınan Tezcan çifti, Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli kadın polisler tarafından evlerinden alındı.

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Tezcan çifti, aşı yapılmasının ardından yaklaşık yarım saat hastanede müşahede altında tutulduktan sonra kadın polisler tarafından evlerine bırakıldı.

Çift, kendilerine yardım eden kadın polislere ve sağlanan imkandan dolayı devlete teşekkür etti.

Polisler 500 karanfil dağıttı

Öte yandan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda görev yapan ekipler, çiçek verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı