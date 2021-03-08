Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

08.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:05

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseleri olmayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ile eşi 74 yaşındaki Fahriye Tezcan, Kovid-19 aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimseleri olmayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ile eşi 74 yaşındaki Fahriye Tezcan, Kovid-19 aşısı yapılması için polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Aşı olmak için randevuları alınan Tezcan çifti, Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli kadın polisler tarafından evlerinden alındı.

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Tezcan çifti, aşı yapılmasının ardından yaklaşık yarım saat hastanede müşahede altında tutulduktan sonra kadın polisler tarafından evlerine bırakıldı.

Çift, kendilerine yardım eden kadın polislere ve sağlanan imkandan dolayı devlete teşekkür etti.

Polisler 500 karanfil dağıttı

Öte yandan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Atatürk Meydanı'nda görev yapan ekipler, çiçek verdikleri kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü
Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü
Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü
Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Mehmet Usta Serdar Ortaç Çağlar Ertuğrul İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Marmaris'te kadın polisler, yalnız yaşayan çifti Kovid-19 aşısı için hastaneye götürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:19:32. #1.15#
title