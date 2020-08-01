İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İstanbul Maltepe'de bulunan askeri bölgede yangın meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

01.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:59

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınlar patlak verdi. Bugün İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere birçok ilde ormanlık alanlarda yangın çıkarken, bir üzücü haber de İstanbul'dan geldi. Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.

ORMAN YANGINI HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Bugün Aydın, İzmir, Balıkesir, Gaziantep, Manisa ve Muğla illerinden de üzücü haberler geldi. 7 ilimizde de orman yangını çıktı.

AYDIN'DA YANGIN

Aydın'da Çine ilçesindeki makilik ve ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Muğla'nın Yatağan ilçe sınırını geçti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İZMİR'DE YİNE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

BALIKESİR'DE 2 HEKTAR YANDI

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 hektar alanda zarara yol açtı. Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

GAZİANTEP'TE ANIZ YANGINI

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Kentteki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangının saat 10.20 civarında çıktığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini söyledi.

İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Yılmaz, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğünden 33 araç ve 71 personel yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat içinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya da yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Anız yakmayalım ve biraz daha dikkatli olalım ki ormanlarımız yanmasın." dedi.

İstanbul'da askeri alanın içinde yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

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