Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kasırga" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kasırga" adı verilen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve aranan şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve "Kasırga" adı verilen şafak operasyonunda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu 800 personel, özel harekat ekipleri, teknik araçlar ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda, 66 bin 675 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 185 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca, 138 fişek ve 2 tüfek ele geçirilmişti.

Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Malatya merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 44 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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