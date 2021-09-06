Son dakika haberleri! Malatya'da iki kardeşle bir esnafın telefonla dolandırılması polis ekiplerince önlendi
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Son dakika haberleri! Malatya'da iki kardeşle bir esnafın telefonla dolandırılması polis ekiplerince önlendi

Son dakika haberleri! Malatya'da iki kardeşle bir esnafın telefonla dolandırılması polis ekiplerince önlendi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ????? Malatya'da polis ekipleri, iki kardeşle bir esnafın telefonla dolandırılmasını önledi.

????? Malatya'da polis ekipleri, iki kardeşle bir esnafın telefonla dolandırılmasını önledi.

Telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheli, Ali Ç'den kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını belirterek, olayın çözülmesi için bankada bulunan parasını çekerek belirledikleri noktaya bırakmasını istedi.

Ali Ç'nin bankada bulunan 100 bin lirasını dolandırıcılara teslim etmek üzere evden ayrıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. İlgili kurumlarla görüşerek telefon hattını kapattıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali Ç'nin dolandırılmasını önledi.

Ali Ç'nin kardeşi Ahmet Ç'nin de aynı numaradan arandığını ve evden ayrılarak bankaya gittiğini öğrenen ekipler, onun da telefon hattını kapattırarak bankadan 62 bin lira kredi çekmesini engelledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, benzer şekilde esnaf Ali K'nin de dolandırıcılarla irtibatını keserek hesabındaki 4 bin 200 lirasının dolandırılmasının önüne geçti.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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