Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir spor salonunda yaşanan şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartıştığı kadının boğazını sıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRDEN KADINA SALDIRDI

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, salona gelen Aylin D. ile Kürşat T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARAYA GİREN KADIN MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kürşat T., Aylin D.’nin boğazını sıkarak saldırdı. O sırada salonda spor yapan başka bir kadının müdahale etmesiyle şüpheli, Aylin D.’nin yanından uzaklaştırıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayın ardından Aylin D.’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kürşat T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı