Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)
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Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)

08.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:07
Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)

Edinilen son dakika haberine göre 'İLK KEZ KARŞILAŞTIK, ÇOK KORKTUK'Malatya'nın Arapgir ilçesinde, arkadaşıyla birlikte çıktıkları yürüyüş sırasında girdikleri mağarada türü belirlenemeyen bir hareket eden bir varlığı görüntüleyen Hamza Atlı, korku dolu anlar yaşadığını belirtti.

'İLK KEZ KARŞILAŞTIK, ÇOK KORKTUK'

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, arkadaşıyla birlikte çıktıkları yürüyüş sırasında girdikleri mağarada türü belirlenemeyen bir hareket eden bir varlığı görüntüleyen Hamza Atlı, korku dolu anlar yaşadığını belirtti. Mağaraya giren ve o anları cep telefonuyla video kaydına alan Hamza Atlı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arkadaşımla ben böyle Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş yöresinde sık sık böyle yaylalara dağlara çıkıyoruz. Çıktığımızda da böyle dikkatimizi çeken mağara tarzı yerlere girip bakıyoruz. Biz, o esnada gezerken, içeriden böyle tuhaf sesler duyduk. Ne olduğunu bir türlü anlamlandıramadığımız sesler geliyordu. İçeride hayvan mahsur kaldığını düşündük, İçeri girdik ve arkadaşım mağaranın sol ben ise sağ kısmına dikkatlice bakıyordum. Tam kameranın görüş açısına o anlamlandıramadığımız cisim, varlık takıldı. Ciddi bir heyecan ve korkarak, bağırarak kendimizi dışarıya attık. Ne olduğunu bilmedim cismi ben de gördüm. O sırada çok korktuk. Biz hayatımızda böyle bir görüntüyle ilk defa karşılaşıyoruz. Biz doğada sürekli geziyoruz ama bu manzara gerçekten beni ürküttü." 


Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)
Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)
Son dakika haberleri... Mağaradaki 'esrarengiz varlık' kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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