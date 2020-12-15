Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
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Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

15.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:05
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side'de lojman olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side'de lojman olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülen yangında, oda ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Odada kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını izleyen meraklı kalabalığın büyük bölümünde maske olmadığı, sosyal mesafenin de korunmadığı gözlendi.

Yangın, Side Mahallesi 1545 sokakta 3 katlı binanın 2. katında çıktı. Oda olarak kiraya verilen 2. katta meydana gelen yangında, alevler birden yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ihbar sonucu bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda, binadaki diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı oda ve içerisinde bulunan eşyalar, yanarak kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Odada bulunan piknik tüpü, itfaiye eri tarafından soğutulduktan sonra binadan çıkarılarak boş araziye bırakıldı.

Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Diğer taraftan yangın sırasında gerek binada ikamet eden, gerekse yangını merak ederek gelen vatandaşların büyük bölümünün maskesinin olmadığı ve sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüldü. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Son dakika haberleri... Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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