Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri başladı

Son dakika gündem haberi... Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri başladı Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın belgeseli için çekimler başladı.

Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanı Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri başladı

KASTAMONU - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla taşırken donarak şehit düşen Şerife Bacı'nın belgeseli için çekimler başladı.

Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanı olarak tarihe geçen Kastamonulu Şerife Bacı, erkeklerle birlikte Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle donarak hayatını kaybetti. Sergilediği vatanseverlik ve kahramanlığı ile adından sıkça söz ettiren Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri başladı. Kastamonu Dernekler Federasyonu işbirliğince Şerife Bacı'nın belgesel çekimleri için kağnılarla İnebolu'ya gelen ekip, sabaha karşı 04.30 da Boyranaltı sahilinde çalışmalara başladı. Denizden gelen cephane kağnılara yüklendi ve daha sonra Küre ardından Seydiler'de çekimine devam etti.

Çekimler karlık alanda devam etti

Cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı sahnesinin canlandırması, karlık alanda Seydiler'in yüksek kesimlerinde çekildi. Milli Mücadele döneminde Sovyetler Birliği ve İstanbul'dan gemilerle İnebolu'ya getirilen cephanelerin cepheye taşınmasında büyük fedakarlık gösteren İnebolu kayıkçılarının ve halkının kahramanlık mücadelesi senaryosu da İnebolu sahilinde çekildi. Belgesel çekimlerine İnebolu Kültür ve Sanat Derneği de destekte bulundu.

"Binlerce canımız feda olsun"

Belgeselin yönetmeni Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı Yılmaz Cesur, şanlı bir tarihe sahip ecdadın torunu olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Gerçekten şuanda burada tüylerimiz diken diken oluyor, İnebolu'ya gelip bu ruhu yaşamak gerekiyor. Yani bu bir başka duygu, başka bir heyecan başka bir zevk. Bununla alakalı ömrümüzü versek bile inanın Şerife Bacılara, Halime Çavuşlara bunlar yetmez. Onlar bizler için gerçekten çok değerli, o yüzden bugün İnebolu'dayız. Ben Yılmaz Cesur olarak, 19 ilçeme ve memleketime ömrüm feda olsun. Böyle ecdadımıza binlerce canımız feda olsun. Şehit Şerife Bacı anlatılmaz, Şerife Bacı ancak bu memleketin onuru gururudur. Şerife Bacı bizim anamızdır, Şerife Bacı bizim bacımızdır. Günümüzde bunu düşünmek bile insana çok büyük heyecan veriyor. Şehit Şerife Bacımız bu tarihte yaşayacak ve bundan sonra da yaşayacaktır. Şehit Şerife Bacının şehadetinin üzerinden 100 yıl geçmiş, bizler de 100. yıl için Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu ile birlikte güzel bir çalışma yaparak 'Şehit Şerife Bacı' projesi kapsamına belgesel çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belgeselin yaklaşık 40 dakikalık olacağını ifade eden Cesur, "Belgeselimizde Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu hemşehrimiz Tuncay Akça, Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu, Müzik Sanatçısı Birsen Sömek, Nazan Cesur, tiyatrocularımız Dursun Güney ve İlker Sefa ile İnebolu Kültür ve Sanat Derneğinde Hüseyin Baysal yer almaktadır" diye konuştu.

"Tarihimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu ise Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda yurt genelinde nüfus bazında en çok şehit veren illerden birisi olduğunu ifade etti. Şehit Şerife Bacı'nın adını tarihte altın harflerle yazdırdığına dikkat çeken Kıranoğlu, "Uzun zamandır bu belgesel ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyorduk. Çekim çalışmalarımızdan sonra kurgu ve montajı tamamlayıp ortaya güzel bir belgesel filmi çıkacağına iniyoruz. Bu belgesel ile tarihimizi, kültürümüzü, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz, bizim tek amacımız bu ve tarihimizi yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL İLYASOĞLU