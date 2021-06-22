Son dakika haberleri | Küresel Gazeteciler Konseyinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
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Son dakika haberleri | Küresel Gazeteciler Konseyinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama

Son dakika haberleri | Küresel Gazeteciler Konseyinden İHA muhabiri Uslu'ya yapılan saldırıya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını haber yapmak takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını haber yapmak takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan ve kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince başlanan yıkım çalışmalarını haber yapmak üzere orada bulunan İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırının asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Dim, "Bu saldırı demokrasiye yapılmıştır. Milletvekili Türkkan'ın şoförü ve diğer 3 kişinin gerçekleştirdiği belirlenen bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyor, İHA'ya ve yaralanan meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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