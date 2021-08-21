Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
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Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 gün devam eden yangın, dün saat 15.30 sıralarında 12 Ağustos'ta kontrol altına alındığı bölge olan Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu'nda yeniden çıkmıştı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı. Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale etmişti.

Yangınla ilgili dün gece saat 00.30 sıralarında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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