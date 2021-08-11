Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı
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Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangını, Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırına yaklaşık 5 kilometre kadar yaklaştı.

Yangının daha fazla yayılmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi personeli de destek veriyor.

Yangının Beyağaç'taki anıt ağaçların da olduğu karaçam ormanına sirayet etmemesi için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

"Bugün kontrol altına alınacağını düşünüyoruz"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, bölgede yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Önceki gün büyük kısmı kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle dün tekrar alevlendiğini belirten Akçay, "Bölgenin sarp olması müdahaleyi zorlaştırıyor. Beyağaç mülki sınırına kuş uçuşu 5 kilometre yaklaşan yangının bugün kontrol alınacağını düşünüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Biz de bölgede ekiplere elimizden geldiğince yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

Şahin Tin, incelemelerde bulundu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Beyağaç'a gelerek orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahin Tin, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede herkesin büyük bir özveriyle savaştığına tanık olduklarını belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Tin, Azerbaycan'dan gelen yangın söndürme ekiplerine de teşekkür ederek, "'Dost zor günde belli olur' demiş atalarımız. Can Azerbaycan'dan gelen dostlarımızın varlığı bizlere moral ve güç verdi. Hem ormanlarımızdaki ateşe hem de gönüllerimize su serpiyorlar. Böyledir bizim kardeşliğimiz. Bu yüzden iki devlet, bir milletiz. Allah birliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı
Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı
Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı
Son dakika haberleri | Köyceğiz'de başlayan orman yangını, Denizli sınırına yaklaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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