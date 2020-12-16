Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı

16.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:07
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı

Son dakika haber: PANDEMİ sürecinde koronavirüs vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

PANDEMİ sürecinde koronavirüs vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisi, test sonuçları pozitif çıkan eşi, annesi ve ablasıyla birlikte evde karantinaya alındı. 

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde, pandemi sürecinde koronavirüs 

vakasına rastlanmadı. Ancak Aliobası köyü Göynük Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı.Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü. 

Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz" dedi.


- Bartın
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı
Son dakika haberleri: Koronavirüs vakası görülmeyen köyde, maden işçisi pozitif çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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