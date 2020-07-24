Son dakika haberleri! Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
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Son dakika haberleri! Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da kanalda sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya atlayan, ancak akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Suriyeli uyruklu Abdulkadir Seyyid'in (20) cansız bedeni bulurdu.

Son dakika haberleri! Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
24.07.2020 07:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:58

ADANA'da kanalda sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya atlayan, ancak akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Suriyeli uyruklu Abdulkadir Seyyid'in (20) cansız bedeni bulurdu.

Olay, dün Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar, iki arkadaşıyla yaya olarak eve giderken sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalamayı başaramayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

7 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana'ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid'i arama çalışmasına, dün havanın kararması nedeniyle ara verildi. Savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesilirken, arama çalışmasına sabah erken saatlerde yeniden başlandı. Seyyid'in, suya girdiği noktanın 7 kilometre uzağında Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde cansız bedeni bulundu. Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkartılan Seyyid'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

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