Son dakika haberleri: Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyuluyor

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ile Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman, Aksaray ile Afyonkarahisar'daki cadde ve meydanlar boş kaldı.

Dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 1 Mart Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Konya'da Ankara, Nalçacı, Keçeciler caddeleri ile Zafer Meydanı'nda insan ve araç hareketliliği düşük seviyede kaldı.

Şehrin simgelerinden Mevlana Türbesi ve çevresinde turistlerin dahi olmadığı görüldü.

Vatandaşların yalnızca market ve fırın ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı gözlendi.

Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Karaman

Karaman'da ise Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmesine izin veriliyor.

Aksaray

Aksaray'da da kentin işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde sessizlik hakim.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerleri boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar bulunuyor. Güvenlik güçleri ise sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler