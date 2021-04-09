Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın
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Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'da polis ekipleri kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Konya'da polis ekipleri kumar oynatılan 2 iş yerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri, arka arkaya 3 demir kapıyla kilitli olan iş yerine koç boynuzlarını kullanarak girdi. Baskında kumar oynayan 96 kişiye 128 bin lira cezai işlem uygulanırken, iş yeri sahibi 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde iki iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, iş yerlerinden birinin kilitli olan demir kapısını koç boynuzuyla açtı. Kapılı açtıkları ikinci bir demir kapıyla karşılaşan polis ekipleri, ikinci kapıyı da koç boynuzuyla açtı. Ardından üçüncü bir kapıyı daha karşılarında görün polis ekipleri, şaşkınlıklarını attıktan sonra son kapıyı da koç boynuzuyla kırıp kumar oynanan iş yerine ulaştı. İki iş yerindeki baskında, 2 tombala makinesi, 2 üfürme makinesi, çok sayıda kart ve pul ile suç unsuru 2 kamera ve televizyona el konuldu. Ayrıca, iş yerlerinde kapalı alanda tütün tüketimine izin vermekten işlem yapıldı. İş yerlerinde bulunan 96 şahsa Kabahatler Kanunu gereği kumar oynamaktan 128 bin 256 bin lira cezai işlem uygulanarak, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden işlem yapıldı. İş yeri sahipleri M.K.U - Ş.C ve R.D kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındı. Ruhsatsız iş yerleri ise mühürlendi. - KONYA

Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın
Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın
Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın
Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın
Son dakika haberleri | Konya polisinden 3 kapılı kumarhane baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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