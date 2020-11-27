Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri
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Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri

27.11.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:01

Son dakika gündem haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karatay Belediyesi zabıta ekipleri 60 noktada denetim yaptı. Trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi zabıta ekipleri, polislerle ilçe genelindeki açık ve kapalı pazar yerlerindeki denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

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Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri de ekipleriyle denetimlerde bulundu.

Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 'Kovid-19' denetimleri
Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da 'Kovid-19' denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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