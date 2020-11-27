Son dakika haberleri... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri

Son dakika gündem haberi... Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karatay Belediyesi zabıta ekipleri 60 noktada denetim yaptı. Trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi zabıta ekipleri, polislerle ilçe genelindeki açık ve kapalı pazar yerlerindeki denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri de ekipleriyle denetimlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun