Son dakika haberleri: Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyor

Son dakika güncel haberi... Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyorKONYA'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın caddelerde insan yoğunluğu olduğu, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

16.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:56

Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyor

KONYA'da son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışa karşın caddelerde insan yoğunluğu olduğu, birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, kentte vaka sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu anda pozitif vakalarla birlikte süreçte yaklaşık bir ay geriye gittik. Mutlaka tedbir şart" dedi. Konya'da koronavirüs vaka sayısının iki haneli rakamlara düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü, sadece Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır binası ile Beyhekim Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesi, diğer hastanelerin de rutin işlerini yürütmesi kararını aldı. Ancak kentte, son günlerde vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta yaptığı basın toplantısında Konya'da hasta sayısının artışına dikkat çekti. Yaşanan bu gelişme üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, tedbir amaçlı kentteki tüm hastanelerin daha önceki süreçte olduğu gibi pandemi hastanesi görevi yapabileceği yönünde karar aldı.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, süreçle ilgili şunları söyledi:

"Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına ciddi anlamda hassasiyet olmuş olsaydı, yeniden bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyordum. Ama maalesef bizlerin tüylerini diken diken edecek enteresan görüntülerle karşılaşıyoruz. Gençlerimiz o kadar vurdumduymaz ki ve hatta insanlarla alay edercesine röportajlarında cümleler kuruyorlar. En baştan beri söylenen bir şey var;' Evde kalmak, yoğun bakımın tavanına bakmaktan daha iyidir' gibi cümleleri iyi gündeme taşımamız gerekiyor. Halen çok ciddi hızla bulaşan, hatta ve hatta son dönemde bulaşıcılığı biraz artmış gibi de görünen bir dönemi yaşıyoruz. Titizlikle, tedbirlere uyarak gitmemiz gereken bir dönemi bana göre biraz ıskaladık gibi geliyor. Özellikle bu asker uğurlama törenlerimiz, bazı düğünlerde halay çekmemiz, yan yana, dip dibe olmamız veya izinlerin verildiği dönemlerde parklarda özellikle gençlerin sere serpe olması bunda etkili oldu."

'TÜRKİYE İLE PARALEL BİR ARTIŞ VAR'

Konya'da Türkiye ile birlikte paralel bir artışın olduğunu da vurgulayan Karaca, "Bu zamana kadar verilmiş tüm emeklerin ve çabaların heba edecek endişesini taşıyorum. Şu an da pozitif vakalarla yaklaşık bir ay geriye gittik. Bir ay önceki rakamlara tekrar döndük. Tek sevindirici yan, vefat sayısındaki düşüş gibi görünüyor ama; bu kesinlikle aldatıcı veya buna sevinmemek lazım. Çünkü hasta sayısındaki artış, Allah korusun yarın tedavideki etkinliğimize rağmen ister istemez vefat sayımızdaki artışı da artıracak. Konya'da bir artış var. Tüm Türkiye'deki artışla birlikte paralel bir artış. Şimdi geldiğimiz noktada aile bulaşları var. Tüm Türkiye'de de durum bu. Bir kişi dışarıdan kapıp getiriyor, tüm ailesini enfekte ediyor. Karı-koca arasında, dede-torun arasında ya da kardeşler arasında virüs bulaşmaz diye bir şey yok. Mutlak tedbir şart" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ'

Konya sokaklarında ise artan vaka sayısına rağmen insan yoğunluğu yaşanıyor. Birçok kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. İşi olduğu için kent merkezine geldiğini belirten Ziya Aydın, "Bilim Kurulu heyetinin belirlediği kurallara uymadığımızdan dolayı bu sayılar yükseliyor. Kendimizi daha önceki serbestlik dönemine adapte etmeye çalıştık, ondan kaynaklandı. Ben çok kalabalık yerlere girmemeye çalışıyordum. Mümkün oldukça çarşıya çıkmıyorum. Maskemi de takıyorum, takmak da zorundayım. Hem kendim, hem de başkaları için" dedi. Astım hastası olduğu için maske takmadığını belirten Merve Kocatürk, "Ben astım hastasıyım. O nedenle maske takamıyorum. Rahatsızlığım olduğu için takamıyorum. Ben ve benim gibiler tedbir almıyoruz. Sosyal mesafeye kimse uymuyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Erten ise asker uğurlamaları ve cenaze taziyelerinin vaka sayılarını artırdığını ileri sürdü.

Son dakika haberleri: Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Türkan Şoray
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Konya'da vaka sayısındaki artışa karşın maske takılmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:57:38. #1.15#
title