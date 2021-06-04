Son dakika haberleri: Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü
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Son dakika haberleri: Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika haberleri: Konya'da bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini av tüfeğiyle öldürdü
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İmdat A. (53) Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki evinde, akşam saatlerinde tartıştığı eşi Y.A'yı (47) darbetti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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