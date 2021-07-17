Son dakika haberleri: Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası
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Son dakika haberleri: Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

Son dakika haberleri: Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "cinayeti azmettirme", 2'si de "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "cinayeti azmettirme", 2'si de "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin daha İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Böylece 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

Zanlıların ifadesinde, Esra Taş'ın, Büyükşen çiftinin evlerine yakın bir mesafede oturan komşularının oğlu Hüseyin K'nin eski erkek arkadaşı olduğu, Hüseyin K'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı için ona zarara vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı ve Başdemir'in de para karşılığı 2 şüpheliyle anlaşıp Hüseyin K'nin ailesini korkutmak maksadıyla eve gönderdiği, bu kişilerin ise ikametleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdikleri ve cinayeti işledikleri öne sürüldü.

Olayın aydınlanmasının ardından ise gözaltında bulunan 21 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri de olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 2 kiralık katili yakalamak için yeniden çalışma başlattı.

Öte yandan, gelişmeleri takip etmek üzere Konya Adliyesine gelen öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, gazetecilere, gelişmelerden haberinin olmadığını ve katilin ailesinden çıkmamasını umduğunu söyledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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