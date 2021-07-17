Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
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Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor

Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türk Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay, Rize'deki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezine bağlı ekipleri hızla selin meydana geldiği bölgelere yönlendiren Kızılay, selden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarını da gideriyor.

Beslenme hizmeti kapsamında 1 sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 2 mobil aşevi ile 20 bin 800 kişi kapasiteli mobil ve beslenme ünitelerinde, alanda sıcak yemek, ikramlık ve yardım kolisi dağıtımı yapan Türk Kızılay, 35 personeli bölgede görevlendirdi.

Ayrıca, Erzurum'da 1200 kişi kapasiteli 1 mobil aşevi de sevke hazır halde bekletiliyor.

Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde yürütülecek çalışmalarda kullanılmak üzere 6 çardak çadırı ile 2 adet saha aydınlatma ünitesinin sevki de gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor
Son dakika haberleri: Türk Kızılay, Rize'deki sel mağdurlarına yardımlarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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