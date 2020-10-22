Son dakika haberleri | Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (1)
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Son dakika haberleri | Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (1)

22.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:51
Son dakika haberleri | Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (1)

Son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren Harun Yıldız (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Harun Yıldız, 6 Şubat günü, dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak, öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Baba Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Son dakika haberleri | Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (1)
Son dakika haberleri | Kızı Şeyma'yı öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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