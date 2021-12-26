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Son dakika haberleri! Kızı Covid-19'a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

Son dakika haberleri! Kızı Covid-19'a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kızının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 14 yaşındaki kızı Covid-19'a yakalandı. Benett, kızının Covid-19'a yakalanmasının ardından kabine toplantısından ayrılarak kendisini karantinaya aldı. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benett'in Golan Tepeleri'ndeki kabine toplantısından ayrıldığı ve PCR testi negatif çıkana kadar kızından ayrı olarak kendini tecrit edeceği aktarıldı.

Başbakanlık ayrıca, Bennett'e söz konusu toplantıya katılmadan önce hızlı bir antijen testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı ifade edildi. Toplantıdan önce tüm katılımcılara hızlı antijen testi yapıldığını bildiren Başbakanlık, bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığını aktararak, söz konusu çalışanın derhal karantinaya alındığını ve başbakan veya diğer bakanlarla temasa geçmediğini açıkladı.

Başbakanlık, enfekte kişiyle temasa geçen diğer çalışanların ise testlerinin negatif çıktığını fakat tedbir amaçlı kabine toplantısından çıkarıldıkları ifade edildi.

İsrail'de salgının başından bu yana 1 milyon 364 bin 282 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 242 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail'de bugüne kadar bin 118 kişi de ise Omicron mutasyonu tespit edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri! Kızı Covid-19'a yakalanan İsrail Başbakanı Bennett karantinaya alındı

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