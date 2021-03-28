Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
Sakarya'da kanal kenarına atılan tüpten sızan zehirli gaz, 2'si polis 12 kişiyi hastanelik etti
SOKAĞA çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti. İhbar üzerine parka gelen polisleri görenler koşarak parktan ayrıldı. 3 çocuğuyla parkta vakit geçirmeye gelen kadın ise kaçış sırasında bir çocuğunu kaybetti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.


- İstanbul
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti
Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Semih Yalçın Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:39:36. #1.15#
title