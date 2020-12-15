Son dakika haberleri! Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladı
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Son dakika haberleri! Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladı

15.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:32
Son dakika haberleri! Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladı

Son dakika politika haberi: Kırgızistan'da erkene alınarak 10 Ocak'ta yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için düzenlenecek seçim kampanyaları bugün itibari ile başlıyor.

Kırgızistan'da erkene alınarak 10 Ocak'ta yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için düzenlenecek seçim kampanyaları bugün itibari ile başlıyor.

Kırgızistan'da mevcut Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un geçtiğimiz aylarda istifa etmesinin ardından alınan erken seçim kararı uygulanıyor. Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasına ilişkin belirlediği takvime göre, 9 Ocak'a kadar sürecek seçim kampanyası bugün itibari ile başlıyor. MSK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; aralarında siyasetçi, iş adamları, devlet memurları ve aktivistlerin bulunduğu 18 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Adaylar arasında Bütün Kırgızistan muhalif parti lideri ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) eski Genel Sekreter Yardımcısı Adahan Madumarov, Meclis milletvekilleri Kanat İsayev, Kanıbek İmanaliyev, bir dönem geçici Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sadır Caparov da bulunuyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ceenbekov, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından başlayan protestolar sonucu görevinden istifa etmiş, yerine "siyasi nedenlerden dolayı tutuklu" eski milletvekili Caparov seçici cumhurbaşkanı atanmıştı. Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı erken seçimleri ve ülkenin yönetim sistemini belirleyecek referandumun 10 Ocak tarihinde yapılması kararı almıştı. - BİŞKEK

Son dakika haberleri! Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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