Son dakika haberleri! Kılıçdaroğlu'ndan, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Sezen Ünlü'nün ailesine başsağlığı telefonu

Son dakika politika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki 6 aylık hamile Sezen Ünlü'nün ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki 6 aylık hamile Sezen Ünlü'nün ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen