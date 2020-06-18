Son dakika haberleri | Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev koronavirüse yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in (79) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in (79) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Nazarbayev'in sözcüsü Aydos Ukibay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayez şu anda karantinada. Ne yazık ki son koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Endişe edilecek bir durum yok. Nursultan Nazarbayev, uzaktan çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

79 yaşındaki Kazak lider, Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı. Nazarbayev, 9 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu Cömert Tokayev'e bıraktı.

Kaynak: DHA