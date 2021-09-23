BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı, "Türk Dünyasının Kalbi" sergisi ve Tattimbet Akademik Halk Enstrümanları Orkestrası'nın Türk dünyasına ait birbirinden güzel ezgileriyle kutlandı.

Bağcılar Belediye Binası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Kazak Türklerinin bağımsızlığının 30. yılını kutlayarak, Kazakistan Türklerinin esareti hiçbir zaman kabul etmediğini ve etmeyeceğini söyledi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Atlı, "Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur ve kurulduğu tarihten beri bağımsızlık yolunda pek çok badireden geçmiştir. Bir yandan nükleer güce sahip olmayla düşman sahibi olmak, bir yandan da barış içinde yaşama seçeneği arasında kalmıştır. Kazakistan, tarihindeki en önemli seçimlerden birini yaptı ve barış içinde yaşamayı tercih ederek çevresinde ve bulunduğu coğrafyada barış ortamını sağladı." diye konuştu.

Kazakistan Başkonsolosu Alim Bayel de Tattimbet Akademik Halk Enstrümanları Orkestrası'nın Kazakistan'ın en seçkin müzik grubu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orkestramız çok kıymetli müzisyenlerimizden oluşuyor, bu akşamda huzurlarınızda güzel bir konser verecek. Çok keyifle dinleyeceğiniz bir müzik şöleni olacağından hiç şüphem yok. Bu vesile ile Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağırıcı'ya, bir dizi etkinliğe çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptığı ve Kazakistan'a olan sevgi ve saygısından dolayı çok teşekkür ediyorum."

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kazakistan ve Türkiye olarak dostluğumuz Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanıyor. Aynı iklim ve coğrafyada başlayan yaşam sürecimiz dolu ve canlı bir şekilde devam ediyor. Biz iki devlet, tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle gelinen son süreçte büyük emekler sarf eden ve güzel bir birliktelik sergileyen Nursultan Nazarbayev büyüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a halkımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin." dedi.

Konuşmaların ardından Tattimbet Akademik Halk Enstrümanları Orkestrası'nın Türk dünyasına ait birbirinden güzel ezgilerinin seslendirildiği konserde, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluğa vurgu yapıldı.