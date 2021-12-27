Son dakika haberleri: Kazak sanatçı Ğalamat Beisekozha, Kırklareli'ndeki otağ çadırında klip çekti

FATİH, İSTANBUL (AA) - Dizi oyuncusu Fatih Ottoman ile Kazak sanatçı Ğalamat Beisekozha, "Gökbörü" şarkısının klip çekimleri için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesindeki Trakya Otağ Çadırı'nı kullandı.

Osmanlı dönemine uygun kostüm giyen Ottoman ile Kazak yöresel kıyafetiyle Beisekozha, Burak Tunçkol'a ait otağda kamera karşısına geçti.

Beisekozha, AA muhabirine, "Gökbörü" projesini hızla sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de çalışmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Beisekozha, "İnşallah bütün Türk dünyasına hayırlı olacak güzel klipler, güzel projeler bekliyor bizleri." dedi.

Ottoman ise "Turan"dan sonra "Gökbörü" klibini çektiklerini belirtti.

Trakya ovalarının Kazakistan'a çok benzediğini dile getiren Ottoman, klibi Evrensekiz beldesinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk dünyası için güzel çalışmalar yaptıklarını anlatan Ottoman, "İnşallah Türk dünyasına güzel katkılarda bulunacağız. Ayrıca Kazakistan'ın ünlü bestecisi Ğalamat kardeşimizi ülkemize kazandırdığım için mutluluk yaşıyorum. Trakya'da böyle güzel bir otağ, ihtiyaç duyulan bir mekandı. Umarım önümüzdeki süreçlerde dizilerimiz, klip projelerimiz hep bu bölgelerde olur. Bu bölgeler düzlük olduğu için ata yurda yakın bölgelerdir, o coğrafyayı yansıtan ormanlarıyla, ovalarıyla güzel bir şehirdir." diye konuştu.

Tunçkol ise klip ve dizi çekimleri için otağın ilgi görmesinden memnun olduğunu kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant da klip çekimini izledi.