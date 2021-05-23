Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
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Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)

Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 'SİNİRLE SALDIRIP, YERE YATIRDIKTAN SONRA BOĞDUM'Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdükten sonra iş makinesiyle ormanlık araziye gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün ifadesinde soğukkanlılıkla cinayeti anlattı.

'SİNİRLE SALDIRIP, YERE YATIRDIKTAN SONRA BOĞDUM'

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdükten sonra iş makinesiyle ormanlık araziye gömdüğünü itiraf eden Mesut Öztürk'ün ifadesinde soğukkanlılıkla cinayeti anlattı. Olaydan önce evde bulunan eşinin arkadaşı gittikten sonra tartışmaya başladıklarını aktaran Mesut Öztürk'ün, "Eşim bana ve aileme küfürler, hakaretler etmeye başladı. Daha sonra yatak odasına geçtik. Ben çıkacağımı söyledim. Bana tekrar hakaretler etmeye başladı. O sinirle saldırıp, yere yatırdıktan sonra boğdum. Yerdeki halıya sarıp, arabanın bagajına koydum ve gömeceğim ormanlık alana götürdüm. Daha sonra oraya bıraktım ve eve geri döndüm. Çocukları anneme bıraktım. 'Eşim yürüyüşe çıktı' dedim. Yürüyüşe çıkmış gibi göstermek için evden eşyalarını aldım. Yol üzerindeki çöplere attım. Hatta kayıt da olsun diye cep telefonuyla eşimi aradım. Daha sonra iş makinesiyle ormanlık alana tekrar döndüm. ve orada eşimi gömdüm. Geri döndükten birkaç saat sonra karakola kayıp başvurusunda bulundum" dediği öğrenildi.

EVDEN 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA ORMANDA GÖMMÜŞ

Mesut Öztürk'ün eşini defnettiği bölgenin, evden yaklaşık 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ıssız bir nokta olduğu belirtildi. Mesut Öztürk'e savcılık talimatıyla yapılan yer gösterme sonrası Aslı Öztürk'ün cenazesinin jandarma tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldığı kaydedildi.


Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)
Son dakika haberleri: 'Kayıp' dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye gömmüş (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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