Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI
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Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeni Mahalle Düz Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Telsiz anonsu üzerine bölgeye yakın noktada bulunan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel hızla oluy yerine gitti. İşnel, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldıran tarafları ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga ise kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan polis memuru mesai arkadaşları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmada Emre Baysal (21), Mahmut Baysal (15) ve Mahmut Efe (20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaralı polis memurunun tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralı polis memurunun mesai arkadaşları da hastaneye gelerek, ameliyata alınan Özgür İşnel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI
Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI
Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI
Son dakika haberleri | KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİS MEMURU BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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