Son dakika haberleri! KARS-I DİLBESTE TOPLULUĞU SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

KARS (DHA) - KARS Müze Müdürlüğü ve Kars-ı Dilbeste Topluluğu ortaklığında, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü münasebetiyle hazırladığı dinleti ikinci gününde de büyük beğeni topladı.

'Kanlı Tabya' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ndeki dinletiye Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Müze Müdürü Yavuz Çetin, Kars36 Spor Kulübü Başkanı Erkan Aydın, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kars yöresinin usta aşıklarından Aşık Bahattin Yıldızoğlu ve Şair Kazım Kazaklı tarafından 'Sarıkamış Destanı' isimli şiirleri okundu. Ardından 'Kars-ı Dilbeste Topluluğu' solo ve koro şeklinde asker ve şehit temalı türküler, ağıtlar seslendirdi. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde iki gün boyunca gerçekleştirilen dinleti ile katılımcılar duygulu anlar yaşadı. İzleyenlerden tam not alan topluluğu Vali Türker Öksüz ayrıca tebrik etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin de Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Kars-ı Dilbeste Topluluğunun kurucusu Doç. Dr. Sibel Polat'a ve ekibine gösterdikleri üstün performans nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Dinleti sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

Polat açıklamasında başta Kars Valisi Türker Öksüz olmak üzere, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıl dönümü kapsamında dinleti etkinliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin'e, Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin'e, Kars36 Spor Kulübü Başkanı Erkan Aydın'a ve destek verenlere teşekkür etti.

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat tarafından düzenlenen müzik dinletisinin şefliğini KAÜ Öğretim Görevlisi Shamil İsmayilov üstlendi. Tarda Erdoğan Kına, Bağlama'da Mert Yılmaz ve Mazlumcan Öztürk, kabak kemanede Murat Yıldırım, balabanda Murat Kaya, ritimde Devran Tekdemir görev aldı. Koro ve solist olarak da Hatice Abalı, Kübra Bayram, Mine Nazan Ejder, Zeliha Başar, Tutku Beyza Tanyıldız, Ceyhan Altay, Nesrin Gözel, Gülistan Öztürk, Beyza Önal, Ceyhan Altay, Vedat Keskin, Zeliha Başar, Kader Aydın, Cansu Can Erdağı ve Danış Binici görev aldı.

Kars-ı Dilbeste Topluluğu'nun kurucusu Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Polat, Sarıkamış şehitlerini Türkiye'nin 3'üncü interaktif müzesi olma özelliğini taşıyan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde anmanın son derece anlamlı olduğunu söyledi. Ayrıca Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ve Kars Müze Müdürü Yavuz Çetin'in destekleri ile vatanımız uğruna şahadet şerbeti içen Şehitlerimizi anmak üzere Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde ilk defa gerçekleştirilen dinleti programını kurucusu olduğu Kars-ı Dilbeste Topluluğu ile gerçekleştirmelerinin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Polat, bugünden sonrada aktif şekilde Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesinde askere gidenlerin, gidip de dönmeyen Şehitlerimizin şiirleri, mektupları ve geride kalan acılı anne, baba, yar ağıtları ve türkülerini, şairlerimiz, aşıklarımız, mahalli icracılarımız tarafından yazılan şiirleri ve yakılan türküleri gönüllü icracılar ile müze olmasının yanı sıra Kanlı Tabya olarak da bilinen yüzlerce şehit verdiğimiz bu önemli tarihi alanda seslendirmek istediklerini sözlerine ekledi.