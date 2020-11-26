Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fatih'te banka çalışanı 32 yaşındaki eşi Pınar Baykan'ı evinde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Erhan Baykan, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te banka çalışanı 32 yaşındaki eşi Pınar Baykan'ı evinde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Erhan Baykan, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Baykan ile avukatı katıldı. Müdahil kardeş Fatih Umay ve anne Nimet Umay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Baykan, "Benim hayalim bir yuvamın, çocuğumun olmasıydı. Bu hayalime kavuşmuştum. Kendimi iradeli bilirdim ancak bir anlık öfke ile olay günü eşimin bana söylediği sözler üzerine kontrolümü kaybettim. Şu an eşimi kaybettim, çocuğumu ne zaman görürüm belli değil. Çok pişmanım." dedi.

Maktul Pınar Baykan'ın annesi Nimet Umay, kızını kaybettikten bir süre sonra eşinin de yaşamını yitirdiğini belirterek, "Kızım nasıl bir söz söylemiş olabilir ki ölümü hak etsin? Evet kendi kızına hasret kalacak, öncelikle onun annesini koruması gerekirdi." diye konuştu.

Sanık avukatı, olayı savunmadıklarını ancak savunma hakkının kutsal olduğunu söyleyerek, en kötü insanın bile savunmaya değer hakları olduğunu kaydetti.

Medyadaki kadın katilleri ile sanığın durumunun bir benzerliği olmadığını öne süren sanık avukatı, şunları kaydetti:

"Sanık evine bağlı, evinin geçimi için çalışan, sadakatli, eşine karşı kötü bir söz söylememiş, sesini dahi yükseltmemiştir. Her insanın özünde iyilik, kötülük, korkaklık, cesaret, merhamet ve zalimlik birlikte bulunmaktadır. Sanığın yaşantısındaki olay günü olan 6 Mart'ta 06.00-11.00 saatleri arasındaki 5 saatlik bölüm çıkarıldığında o güne kadar ki yaşantısında ideal bir eş ve baba, iyi bir insan olduğu görülecektir. Sanık, olay gecesi de çocuğunu saat 03.00'e kadar uyutmaya çalışmıştır. Ancak Adem ve Havva'dan geçen genler, sakin ve düzgün bir kişiliği olan sanığın saldırganlaşabileceğini göstermektedir. Şiddet bulaşıcıdır. Şiddeti önlemenin en iyi yolu merhamet ve şefkattir. Adalet için sanığın lehine hükümlerin uygulanması gerekmektedir."

Yargılamanın sona erdiği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Baykan, "Yaptığımdan pişmanım. Bir ömür boyu vicdan azabı çekeceğim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan'ı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın olaydan sonraki tutum ve davranışları ile indirim yapılması halinde üzerinde uslandırıcı sosyal etkisinin olmayacağı yönünde kanaat oluştuğundan cezada indirime gitmeyen heyet, sanığın ayrıca tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası Pınar Umay Baykan'ın ailesi ve avukatları duruşma salonu önünde basın mensuplarına konuştu.

Müştekilerin avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, adaletin verebilecek en yüksek cezayı verdiğini, Türk yargısının hiçbir indirim uygulamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yargı bu noktada kadına şiddeti asla affetmeyeceğini tüm taraflara, Sayın İçişleri Bakanı'nın da söylediği gibi vurguladı. Şunu söylemek lazım sadece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ve içerdeki insan artık medeni bir ölü. Hiçbir erkek bir daha kadına el kaldırmaya, bir daha kadına şiddet uygulamaya cesaret etmemeli. Kadına şiddet uygulayan, bu şekilde cinayet işleyen her erkek artık bundan sonra cezaevinden çıkma şansı bulamayacak. Biz buna inanıyoruz. Türk yargısına da güveniyoruz."

Pınar Umay'ın annesi Nimet Umay ise adaletin yerini bulduğunu dile getirerek, "Benim kızım gitti, eşim gitti. O cezasını bu dünyada da çekecek. Kızına hasret yaşayacak. O benim kızımı benden aldı, ben de onun kızını ondan alacağım." dedi.

Maktul Pınar Umay'ın ağabeyi Fatih Umay da şunları dile getirdi:

"Bu karar emsal olsun bunun indirimi olmaz. Saçma sapan savunmalarla içerde indirim kovaladılar, pişmanlık denediler ama hiçbir şey olmadığı ortada. Ağırlaştırılmış müebbetin, bütün kadın cinayetlerinde, her davada, artık indirim olmadan çıkmasını istiyoruz. Biz sadece Pınar'ın adaleti için değil, tüm kadınların adaleti için aylardır uğraştık."

Olayın geçmişi

Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokağı'ndaki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar Baykan'a ulaşamayan eşi, 6 Mart'ta yakınlarını aramış, eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise haber vermişti.

Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, olayın faili olduğu ortaya çıkan Erhan Baykan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Erhan Baykan'ın, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim