Son dakika haberleri: Karaman'da Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Karaman'da Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Karaman'da Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı

Son dakika habere göre Karaman'da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı.

Karaman'da Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen çocuk kütüphanesi açılışına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, burada yaptığı konuşmada, bu yılın Kütüphaneler Haftasının temasının 'Çağları aşan söz ve pandemi sürecinde kütüphanecilik' olarak belirlendiğini söyledi.

Bir sözü ile çağları aşan Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in şehrinde yaşadıklarını ifade eden Yemiş, "Gayretimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin de çağları aşacak sözler söylemesine katkı sunmaktır. KOP İdaremizin, Karaman Valiliğimizin, İl Özel İdaremizin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile kurduğumuz bu kütüphane ve etkinlik alanı da bu niyetin ve gayretin bir sonucudur." dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler Piri Reis Kültür Merkezindeki Türkçe Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Burak Sevinç Merve Dizdar Jason Statham
Spor Caner Erkin İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Karaman'da Çocuk ve Türkçe kütüphaneleri açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:08:02. #1.14#
title