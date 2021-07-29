Son dakika haberleri! Karadeniz'de sel, İç Anadolu'da kuraklık

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta bir köye adını veren Bingöl gölü, ısınan havalar ve kuraklığın etkisini göstermesiyle kısmen kurudu.

Sivas'ta bir köye adını veren Bingöl gölü, ısınan havalar ve kuraklığın etkisini göstermesiyle kısmen kurudu.

Sivas kent merkezine uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyündeki, köye adını veren Bingöl Gölü kısmen kurudu. Yaklaşık 575 dönümlük gölün kuraklık nedeniyle kuruduğu tahmin ediliyor. Kuruyan göl flamingo olmak üzere birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyordu. Gölün kısmen kurumasıyla göl çevresindeki canlı yaşamı da sona erdi. Öte yandan köy halkı kuraklıktan yakınırken Karadeniz bölgesinde sel, İç Anadolu bölgesinde ise kuraklığın etkili olduğunu söyledi.

GÖL ÇEKİLDİ GÖÇMEN KUŞLAR GELMEDİ

Bölge halkından Turan Adıslı, gölün çekilmesi ile göçmen kuşlarında bölgeye gelmediğini belirterek, "Bu göl suyla doluydu. Bayağı bir alan kurumuş durumda. Suyu çekilmiş durumda şuanda. Havaların kurak gitmesi kışın yağış olmamasından dolayı kurumuş durumda. Kuşlarında uğrak yeri olduğu için bu gölün suyunun çekilmesi kuşların buraya uğramamasına neden oldu. Leyler vardı burada. O yüzden kuraklıktan göçmen kuşlarımızda buraya gelmez oldular. Buradan yetkililerimize seslenmek istiyorum. Buranın bir çaresine bakılması lazım. Geçen sene bu kadar kuraklık yoktu ama bu sene daha çok. Karadeniz bölgesinde yağışlar var, sel oluyor. Kardeşlerimiz orda etkilendiler. İç Anadolu'da ise kuraklık mevcut" dedi.

ÇARE BULUNMASINI İSTİYORLAR

Salih Kılıç, yetkililerden göle bir çare bulunmasını istediklerini söyleyerek, "Burası kuş cennetiydi bizim küçüklüğümüzde. Şuan durduğumuz yerde durmamız imkansızdı. Suyun içerisinde olmamız gerekiyordu. Gerek kuraklık gerek yan etkenlerden gölümüzün suyu bayağı çekildi. Yetkililerden gölümüze bir çare bulunması ve göçmen kuşların tekrar uğrak gölü olmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Durak Yurt ise, "Önceden buraya 150 çeşit göçmen kuş geliyordu. Burası göçmen kuşların uğrak yeriydi. Sazlık vardı burada. Şimdi halini görüyorsunuz. Burayı nasıl canlandıracağız bizde bilemiyoruz. Burayı canlandırabilirsek burası Paşabahçe gibi olur. Kuruttular burayı. Hayvanların neslini tükettiler" diye konuştu.

(Mustafa Koçyiğit - Mert Taha Varol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı