Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu
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Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu

25.11.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:55

- Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Halkımızın 'Adım Adım Umuda' belgeselini seyretmesini, bizimle ve hastalarımızla o empatiyi yaşamasını öneriyorum" dedi.

- Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu

Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Halkımızın 'Adım Adım Umuda' belgeselini seyretmesini, bizimle ve hastalarımızla o empatiyi yaşamasını öneriyorum" dedi.

İSTANBUL - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği kanser hastalarının mücadelesini belgesel yaptı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından yürütülen ve Pfizer Onkoloji'nin koşulsuz katkıları ile hazırlanan 'Adım Adım Umuda' belgeseli hakkında bilgi veren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Hasta yakınlarıyla bir araya geldik ve bizim için hem moral olacak hem geleceğimize ışık tutacak güzel bir çalışma oldu" dedi.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu. 'Hayat için bilimin izinde' sloganı ile hayata geçen belgeselde meme, prostat ve akciğer kanseri teşhisi alan üç farklı hastanın iç dünyaları, duyguları, tanıklıkları, adanmışlıklarıyla adım adım umuda olan yolculukları birebir hasta ve hekimlerin ağzından anlatılıyor. Hekimlerin de konuştuğu belgeselde kanserle mücadelede tıbbın geliştiğinden bahsedilerek, umut ve mücadeleyle bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğuna dikkat çekiliyor.

"Halkımıza bu belgeseli seyretmesini, bizimle ve hastalarımızla o empatiyi yaşamasını öneriyorum"

Belgesel hakkında bilgi veren Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Biz onkologlar olarak kedimizi hastalarımız ile birlikte büyük bir aile olarak düşünüyoruz. Bu aile içerisinde tarihe bir not düşelim istedik. Hastalarımız, yakınları, bizler yaşadığımız sıkıntılar, sevindiğimiz ve üzüldüğümüz durumlar daha kalıcı olsun diyerek bizden sonrakilere yol gösterici olsun diye böyle bir belgesel projesini Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak planladık. Bu belgesel çerçevesinde İzmir'den, Bozcaada'dan ve Trabzon'dan hastalarımızla konuştuk. Hasta yakınlarıyla bir araya geldik ve bizim için hem moral olacak hem geleceğimize ışık tutacak güzel bir çalışma oldu. Ben tüm halkımıza bu belgeseli seyretmelerini, bizimle ve hastalarımızla o empatiyi yaşamlarını öneriyorum. Belgeseli "kanser.org veya adimadimumuda.org" adreslerinden ulaşarak seyredebilirler" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde Batı'ya göre bir miktar daha az kanser görüyoruz"

Ülkemizdeki kanser vakalarına da değinen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Gümüş, "Kanser günümüzde ciddi bir sağlık sorunu, biz kanser sıklığını 100 bin kişide görülen kanserler olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde de bu oranlar 100 bin kişi de yaklaşık 250 ile 300 arasında, Batı ülkelerinde bu oran 450'ler civarında. Batıya göre bir miktar daha az sayıda kanser görüyoruz ama bu nüfusumuzun gençliğiyle ilgili zaman içerisinde yaşlanmayla birlikte Batıdaki değerler kadar göreceğimizi düşünüyoruz. Bu da kanserin bir miktar daha fazla görüleceği anlamına geliyor ve bizim tedbirlerimizi, yapacaklarımızı buna göre planlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye'de 200 bine varan bir yıllık kanser hasta sayısı var"

Prof. Dr. Gümüş, "Dünyada ve Türkiye'de en sık kanser türü olarak erkeklerde Akciğer ve prostat kanseri, kadınlarda ise meme kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanserini görüyoruz. Türkiye'de 200 bine varan bir yıllık kanser hasta sayısı var. Bunu biz geçen 100 yılda daha çok kemoterapiyle tedavi ettik. Son 20 yılda hastalıkların nasıl oluştuğuna dair mekanizmaları da anlamış bulunuyoruz. Kemoterapinin yanında bu mekanizmalar yönelik olarak hedefli tedaviler dediğimiz akıllı tedaviler dediğimiz immünoterapi dediğimiz tedavileri uygulamaktayız. Artık tek başına kemoterapi ile tümör hücrelerini öldürmek yerine onun oluş mekanizmalarını anlayıp o mekanizmaları düzelten ilaçları da kullanıyoruz" dedi.

Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu
Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu
Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu
Kanser hastalarının mücadelesi belgesel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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