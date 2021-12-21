Son dakika haber | KAĞITHANE'DE ÇOCUKLUK ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Kağıthane'de çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ümit Özer, Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, Özer'e Ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Özer Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yurdal Kandemir'in yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Şikayetçi avukatı sanığın eyleminin planlı şekilde gerçekleştiğini söyleyerek İlk müdahale sanık tarafından yapılmıştır. Haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın adam öldürme suçundan hüküm kurulmasını talep ederiz dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin yaralandığını, sanıkta antisosyal kişilik bozukluğu olduğunu ve buna dair raporları mahkemeye sunduğunu, sanığın bu yüzden haksız tahrik kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

KESİNLİKLE ÖLDÜRME KASTIM YOKTU

Savunma yapan sanık Ümit Özer ise olayda öldürme kastının olmadığını söyleyerek Maktül annemi arayıp bana mesaj gönderinceye kadar yanına gitmedim. Annemi arayınca yanına gittim. Olay esnasında aldığım darbelerden dolayı travma geçirdim. Daha önce cinayet suçundan cezaevinde yattığını bildiğim için refleksle hareket ettim. Ben gösterilen davranışlara karşı ne tür tepki vereceğimi kestiremiyorum. Bununla ilgili raporu da mahkemeye sundum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu diye konuştu. Özer son sözünde de Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Ümit Özer'e Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığa Ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 1 yıl hapis cezası ve 600 lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Özer ile maktül Yurdal Karademir'in olay tarihinde Covid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıktıkları, aralarında önceye dayalı husumet olduğu anlatılıyordu. Sanık Ümit Özer ev arkadaşını darp ederek yaraladığı gerekçesiyle maktül Yurdal Karademir'i telefon ile arayıp hem bu olayı, hem de aralarındaki husumeti konuşmak için buluşmak istediği, olay yerinde buluşan sanık ve maktül arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında sanık Özer'in yanında bulunan tabanca ile Kandemir'e 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtiliyordu. İddianamede sanığın Kasten öldürme ve 'Ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılması isteniyordu.